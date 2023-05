A companhia aérea neozelandesa Air New Zealand anunciou que pedirá aos seus clientes para subir em uma balança antes de embarcar em seus aviões. A medida faz parte de uma pesquisa que a empresa está fazendo para obter dados de peso e distribuição em suas aeronaves.

A iniciativa ocorrerá em voos que partem do aeroporto de Auckland (Nova Zelândia) e estará em vigor até o dia 2 de julho de 2023, segundo a “CNN americana”.

“A participação é totalmente voluntária e nossa equipe orientará os passageiros durante o processo de pesagem”, disse a empresa em comunicado.

“Por razões de segurança, precisamos saber o peso de todos os itens a bordo da aeronave. Para passageiros, tripulantes e malas de transporte, usamos pesos médios que obtemos a cada cinco anos por meio dessa pesquisa”, completou.

A Air New Zealand afirma que as balanças não exibem o peso do cliente. O equipamento é conectado a um computador, que grava os dados sem identificar a pessoa.

Ainda segundo a “CNN americana”, não é a primeira vez que a companhia aérea faz esse tipo de pesquisa. Em 2021, ela fez o mesmo estudo com passageiros de voos domésticos.

Na época, o estudo para voos internacionais foi adiado devido à pandemia de Covid-19.

*G1