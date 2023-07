O governo norte-coreano afirmou nesta quinta-feira (20), que a aproximação entre Coreia do Sul e Estados Unidos pode desencadear um ataque nuclear preventivo contra os dois países. As informações são do site Metrópoles.

A nova ameaça da Coreia do Norte de usar armas de destruição em massa acontece após um submarino nuclear equipado com mísseis balísticos aportar na Coreia do Sul, na última terça-feira (18).

Com a chegada do equipamento militar, o governo de Kim Jong-un acusou os EUA de aumentar sua presença nuclear na Coreia do Sul. “O cenário dos EUA para um ataque nuclear à Coreia do Norte e sua implementação entraram no estágio mais crítico”, disse o ministro da Defesa norte-coreano, Kang Sun Nam, em comunicado divulgado pela agência estatal do país.

“A doutrina do uso nuclear [norte-coreana] permite proceder com as ações necessárias se for julgado que um ataque nuclear em nosso estado foi realizado ou é iminente”, acrescentou.

O submarino nuclear estadunidense foi o primeiro a chegar à Coreia do Sul em mais de 40 anos. O presidente sul-coreano, Yonn Suk-yeol, marcou presença no local nessa quarta-feira (19).

O novo episódio de atrito entre o regime de Kim e os Estados Unidos coloca ainda mais fogueira na relação conturbada dos países. No último ano, diversos disparos e testes de armas nucleares foram realizadas pelo governo norte-coreano, enquanto a parceria militar entre estadunidenses e sul-coreanos crescia.