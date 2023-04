A ex-presidente Dilma Rousseff tomou posse na manhã desta quinta-feira (13), como presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês), o chamado banco dos Brics – grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

A cerimônia aconteceu em Xangai, na China, com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

No discurso de posse, Dilma chamou a atenção novamente pelas confusões em suas falas, ao citar o sul de países.

