Durante uma viagem missionária, realizada de 17 a 24 de agosto, para Angola, o diretor da empresa Ecoefin, de Coronel Fabriciano, Jesse Alves, promoveu a instalação de iluminação sustentável no povoado de Luanda.

Foi providenciada eletricidade na escola local, colocadas lâmpadas e tomadas em todas as salas, refletores e postes de luz com energia solar no ambiente, além de adequar o quadro de disjuntores para controlar a iluminação geral e a bomba. Para montagem e ligação, Jesse, que é engenheiro eletricista, contou com a ajuda da comunidade.

Para realizar o trabalho, Jesse Alves contou com a colaboração de seus mais de 100 franqueados pelo Brasil que enviaram recursos financeiros, bem como utilizou recursos próprios e também da empresa de sua esposa e companheira de viagem Júlia Alves da Love To Care, Spa de Coronel Fabriciano.

A Ecoefin, criada há 2 anos e 5 meses, é uma empresa de energia solar, que fornece soluções inteligentes para seus clientes, auxiliando as pessoas a economizar na conta de energia e tornar a sustentabilidade um conceito efetivo, presente no dia a dia das comunidades e na residência de todos.

CONFERÊNCIA

No dia 29 de agosto, em São Paulo, a Ecoefin realizará, no Espaço Alameda Campinas, sua conferência anual com seus 104 franqueados, distribuídos pelo país. A programação do evento contará com palestras a respeito de empreendedorismo, o mercado e o futuro da energia renovável a partir de matriz energética limpa, bem como alinhamento estratégico da marca.

O local e data da conferência foram escolhidos de forma a propiciar aos franqueados, participarem também da Intersolar; tradicional feira do setor que acontecerá de 29 a 31 de agosto, no Expo Center Norte (São Paulo).