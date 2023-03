O presidente da Apex, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Jorge Viana realçou, durante um evento em Pequim no qual falou para empresários brasileiros e chineses, o fato de a pecuária e a produção de grãos no Brasil estarem relacionadas a problemas ambientais.

De acordo com o portal da Revista Oeste, as declarações do petista contrastaram com o otimismo do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, na véspera. A fala de Viana aconteceu em meio a uma programação brasileira na China, que busca aumentar as exportações do agronegócio para o país asiático.

Viana, amigo pessoal do presidente Lula, afirmou que “é preciso reconhecer que o Brasil tem problemas ambientais.” Ele também usou números para impor uma relação entre o agronegócio brasileiro e a destruição da Floresta Amazônica.

As críticas de Viana causaram estranheza, já que o evento tinha como um dos objetivos alavancar as exportações do agronegócio brasileiro para a China. O presidente da Apex ressaltou a necessidade de o país reconhecer seus problemas ambientais e parar de dizer no exterior que não os tem.

As declarações foram feitas em um evento que contou com a presença de autoridades brasileiras e chinesas e de representantes de grandes empresas dos dois países.

FALÁCIA AMBIENTALISTA

Jorge Viana não utilizou, entretanto, os dados do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea). Dados de 2022 mostram que o Brasil é líder em produção sustentável entre os grandes países agroexportadores.

De acordo com o levantamento, o Brasil está no centro da produção agropecuária sustentável em todo o planeta. De acordo com o Ipea, o país tem muito a contribuir para a oferta global de alimentos e energia, diante da preocupação internacional com a agroinflação, a segurança alimentar, os efeitos da pandemia de covid-19 e a crise gerada pela guerra entre Rússia e Ucrânia no mercado mundial.

Além disso, de acordo com dados da Embrapa, da Nasa e do Mapbiomas, as terras destinadas para a agricultura representam cerca de 8% de todas as áreas do país.