A modelo australiana Sienna Weir morreu, aos 23 anos, nessa quinta-feira (4). A jovem, que foi finalista do concurso Miss Universo em 2022, passou semanas internada sobrevivendo com a ajuda de aparelhos após ser hospitalizada porque se feriu gravemente ao cair de cavalo.

Segundo a mídia internacional, Sienna andava a cavalo na cidade de Richmond, na Austrália, no dia 2 de abril, quando caiu do lombo do animal e ficou gravemente ferida. A modelo foi levada ao hospital e foi mantida viva por aparelhos, mas não resistiu.

A ex-finalista do Miss Universo já contou que era apaixonada por cavalos e costumava cavalgar desde pequena. “Por mais que tenha passado a maior parte da minha vida na cidade, tenho uma paixão profunda por saltos a cavalo. Minha família não tem certeza de onde essa paixão surgiu, mas ando a cavalo desde que tinha 3 anos e não consigo imaginar minha vida sem isso”, disse ela em entrevista à revista australiana Gold Coast Magazine.

