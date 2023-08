Um misterioso OVNI (Objeto Voador Não Identificado) em forma de flecha foi avistado sobre a Argentina. As fotos que foram publicadas em uma rede social do jornalista Calaverita Mateos, mostram a suposta nave alienígena pairando no céu da Patagônia. Autoridades prometeram analisar as imagens.

As fotos que mostram a suposta nave alienígena pairando sobre as planícies da patagônia em posições horizontais e verticais, foram tiradas perto da pequena cidade de El Escorial, Chubut, na Argentina.

O jornalista Calaverita Mateos compartilhou as imagens nas redes sociais com a mensagem: “As melhores fotos de um OVNI em Chubut”.

E acrescentou: “Fotos enviadas a mim por um morador da região que pediu para não ser identificado”.

As autoridades prometeram analisar as imagens.

Com informações do Dailystar