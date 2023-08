Um incêndio de grandes proporções em um prédio de cinco andares no centro de Johanesburgo, na África do Sul, deixou nesta quinta-feira (31), pelo menos 73 mortos e dezenas de feridos. Segundo o porta-voz dos Serviços de Gestão de Emergências da cidade, Robert Mulaudzi, há sete crianças entre as vítimas, a mais nova tinha apenas 1 ano.

As autoridades disseram que percorreram o prédio, andar por andar, em busca de sobreviventes, retirando corpos carbonizados e colocando-os nas ruas. Acredita-se que crianças tenham sido mortas, segundo a mídia local.

A causa do incêndio ainda não está clara, mas as autoridades presentes não deram nenhuma indicação de que tenha sido deliberado. O incêndio começou por volta de 1h30 [horário local] quando muitas pessoas dentro do prédio dormiam.

Wiseman Mpepa, que sobreviveu ao incêndio, disse à CNN que acordou com pessoas gritando. Depois de ver o fogo bloqueando a saída do prédio, ele quebrou a janela, mas teve dificuldade para passar. Mpepa estava hospedado no prédio com seus familiares, incluindo irmão, irmã e cunhado. Ele disse que não sabe onde eles estão.

“Não tenho nenhum plano, porque perdi tudo”, disse ele. Mpepa disse à CNN que desmaiou devido à fumaça e não se lembrava de como deixou o incêndio com segurança. “A fumaça estava vindo em minha direção, depois disso eu simplesmente caí. A partir daí, não sei de nada.”

Outra testemunha ocular, Kenny Bupe, afirmou que a escada de incêndio estava fechada e muitas pessoas morreram por causa da fumaça. “Tinha muita gente sabe, muita gente, fumaça… gente sufocada, muita gente morreu por causa da fumaça, porque tinha muita pressão no portão, alguns portões estavam fechados”, disse ele. disse à Reuters.

ASSENTAMENTO INFORMAL

Esta forma de habitação muitas vezes não cumpre os regulamentos básicos de segurança. As autoridades locais presentes descreveram o edifício como um assentamento informal, dizendo que os apartamentos do edifício, destinados apenas a abrigar duas ou três pessoas, foram divididos em áreas de dormir para acomodar várias pessoas.

“Edifícios sequestrados” foram condenados na África do Sul e foram feitas tentativas para introduzir regulamentos. As autoridades foram criticadas por alguns sul-africanos por não terem conseguido resolver o problema.

O país assistiu a outros incêndios devastadores em assentamentos informais em todo o país nos últimos meses, embora o de quinta-feira tenha sido o pior de que há memória recente.

*Com informações da CNN Brasil