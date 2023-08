O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrou nesta sexta-feira (25) que o Fundo Monetário Internacional (FMI) transforme as dívidas das nações africanas em investimentos em infraestrutura.

“Meus amigos do FMI que se preparem. Vou cobrar do FMI, dos países ricos, a transformação da dívida dos países africanos em investimentos em infraestrutura, para que o continente africano faça parte do Sul Global, cresça economicamente, distribua riqueza e gere empregos”, disse Lula em Angola.

“Eu sei da dívida que o continente africano tem com o FMI. Sei que a dívida chega a quase US$ 800 bilhões, e essa dívida vai ficando impagável”, acrescentou, acompanhado do presidente angolano, João Lourenço.

“Eu sei que parece difícil, mas não existe nada impossível, presidente João Lourenço. A única coisa impossível é Deus pecar; o resto a gente pode tudo”, enfatizou.

O chefe do Executivo lembrou que o Brasil tem uma relação especial com Angola e “um lado africano”. “Nós somos a maior população negra do mundo depois da Nigéria”, disse.

