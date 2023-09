Um motorista causou uma explosão que resultou em um incêndio após tentar sair de um posto com a bomba de gasolina ainda presa ao veículo, que estava sendo abastecido. O caso aconteceu em Xiangtan, na província de Hunan, na China, na sexta-feira da semana passada (1º).

As imagens mostram que a arrancada do veículo derrubou a bomba, causando uma explosão e um grande incêndio no local.

Rapidamente, clientes e funcionários correram para pegar extintores de incêndio para apagar o fogo. Em poucos segundos, eles conseguem extinguir as chamas antes que alguém se ferisse.

*G1