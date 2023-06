Você já sonhou em viajar para todos os países do mundo? Menos de 300 pessoas realizaram essa conquista: três delas estiveram em todos os países duas vezes e duas completaram a aventura sem voltar para casa. Mas apenas uma fez a volta ao mundo sem pegar sequer um avião, afirma o autor de tal façanha.

“Meu nome é Torbjørn C. Pedersen, que é um nome terrível para um viajante. Mas isso nunca me impediu, apenas me chame de Thor”, diz o dinamarquês em sua apresentação em site Once upon a Saga (Era uma vez uma saga, em tradução literal).

Ele conta que se inspirou em uma frase do cientista dinamarquês Piet Hein: “É preciso viajar para entender que o mundo é redondo”.

Há cerca de 9 anos ele saiu de casa para viajar o mundo, com o objetivo de não voltar antes de completar a jornada.

Claro, ele tinha algumas regras simples: passaria pelo menos 24 horas em cada país e não pegaria nenhum avião. Viajaria apenas por terra ou água.

“Não vou comprar, pedir emprestado ou alugar um carro para ir de A a B e definitivamente não tenho motorista. Dessa forma, terei certeza de que passarei muito tempo com moradores e viajantes, uma maneira incrível ver o mundo!”, descreveu.

Ele levou 3.512 dias para percorrer todos os países do mundo, viajando a pé, de carro, de ônibus, de trem e de barco.

E “todos”, para Thor, são mais do que a lista oficial de países da ONU, cujos membros são 193 mais dois Estados observadores. Ele diz que já visitou 203 países e também incluiu territórios disputados em sua lista.

A aventura começou às 10h10 do dia 10/10/2013 e estava originalmente prevista para terminar em 2018, mas acabou se arrastando por mais 5 anos.

Em maio de 2023 ele chegou às Maldivas, a nação insular no Oceano Índico, determinado a curtir um novo país pela última vez… pois não havia mais nenhum em sua lista.

*BBC News Brasil