O casal Lula e Janja está mais uma vez em viagem, e em sua passagem por Bruxelas, na Bélgica, seguindo o “padrão Lula” de gastança e estadias em hotéis de alto luxo, custaram em dois dias de compromissos na Europa, R$ 427.870,22 só com a hospedagem, revela o portal da transparência.

O Steigenberger Wiltcher’s oferece uma belíssima suíte real, degrau acima da suíte presidencial, com ampla área de 235 m², sala de reuniões que confortavelmente acomoda 12 pessoas, além de lareira e ducha a vapor.

Na chegada, a primeira-dama Janja, chamada de “esbanja” por causa dos gostos nada modestos, ostentava luxuosa bolsa de R$ 21,4 mil.

O trabalhador que recebe um salário-mínimo e quiser a hospedagem “padrão Lula” terá que economizar 27 anos para desfrutar da boa vida.

O hotel de Lula tem cinco restaurantes, um deles com estrela no Guia Michelin, referência em gastronomia, com menu internacional e regional, além de contar ainda com excelente academia e até um SPA, classificado como ‘verdadeiro oásis de bem-estar’.

Ao retornar de sua viagem à Europa, perfazendo 37 dias fora do País desde a posse, Lula já terá compromisso na agenda, na quinta-feira (20), com o presidente da Câmara, Arthur Lira, a quem pretende oferecer mundos e sobretudo fundos, na forma de cargos, para tentar atrair o deputado à sua base.

A estratégia do presidente da República seria “estimular” Lira a promover o isolamento no PP do presidente nacional do partido, senador Ciro Nogueira, que veta qualquer chance de acordo com o Planalto.

