O Papa Francisco interrompeu sua audiência semanal no Vaticano nessa quarta-feira (17) para atender a uma ligação, deixando a multidão que o assistia na Praça São Pedro à sua espera por mais de um minuto.

O celular aparentemente tocou no momento em que um homem que estava prestes a fazer uma leitura subiu em um pódio para iniciá-la. Um assistente do pontífice então gesticulou para o homem esperar e deu o celular a Francisco.

Segundo a transmissão do evento no Vaticano, durante a interrupção, o único som que podia ser ouvido era o de gaivotas que sobrevoavam a praça. Enquanto isso, as câmeras tiravam seu foco do papa para se voltar para o público.

A assessoria de imprensa do Vaticano em geral não comenta diálogos privados do papa, e não respondeu às perguntas da agência de notícias Reuters sobre a ligação.

Esta não é a primeira vez em que um incidente do tipo acontece com o argentino de 86 anos — que, no entanto, já fez declarações críticas a celulares no passado, alertando fiéis católicos para tomar cuidado com o vício em dispositivos. Em ao menos duas ocasiões em 2021, Francisco pediu licença para atender a ligações ao final da audiência, momento em que outros clérigos se enfileiram para cumprimentá-lo.

Recentemente, o papa também foi alvo da tecnologia, por assim dizer — imagens dele geradas por inteligência artificial em contexto improváveis, por exemplo virando uma mesa numa boate escura ou vestindo uma longa jaqueta branca inspirada na marca Balenciaga, viralizaram na internet. Uma análise do New York Times indicou que as imagens tiveram mais visualizações, curtidas e comentários do que muitas outras sintetizadas por computadores.

