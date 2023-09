A polícia do Estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, pediu ajuda nessa segunda-feira (4) aos moradores da região residencial onde o brasileiro está se escondendo. Danilo Sousa Cavalcante foi condenado por homicídio nos EUA e fugiu da prisão na última quinta-feira (31/08). Há uma força tarefa com centenas de agentes empenhada em capturá-lo, mas até agora o brasileiro conseguiu escapar.

Os policiais deram uma entrevista coletiva e afirmaram que estão fazendo buscas em uma região de cerca de 800 quilômetros quadrados no Estado da Pensilvânia. O uso de força letal foi autorizado.

CASAS VAZIAS

Ainda durante a entrevista, os policiais afirmaram que muita gente viajou nos últimos dias porque é feriado no país, e há casas vazias. Os policiais pediram para que os moradores deem uma olhada nas casas dos vizinhos para ver se há algo fora do normal, que pode indicar que Danilo esteve por lá. Se os moradores virem algo estranho, devem chamar a polícia.

Os agentes também pediram para que as pessoas vejam as gravações das câmeras de vídeo das residências para ver se há algo suspeito.

Danilo precisa de comida, água e roupa, e provavelmente vai procurar isso nas casas da região, disse a polícia.

Sabe-se que duas casas foram invadidas, mas a polícia ainda não confirmou se foi o brasileiro que entrou.

DANILO JÁ FOI VISTO

Desde que fugiu da prisão, Danilo já foi visto algumas vezes. Uma gravação de uma câmera de vídeo fez um registro breve do brasileiro fugitivo, e além disso ele foi visto também por moradores e por um agente, segundo a polícia, esse último foi um avistamento breve, e devido ao terreno acidentado, o brasileiro não foi capturado.

MENSAGEM DA MÃE

A polícia gravou uma mensagem de áudio da mãe de Danilo na qual ela fala, em português, para que ele se entregue. Helicópteros e carros da polícia estão tocando essa mensagem em altofalantes para tentar convencê-lo a se entregar.

A FUGA DO BRASILEIRO

Danilo Sousa Cavalcante fugiu da prisão de Chesco na manhã da última quinta-feira. Ele segue foragido desde então. As circunstâncias da fuga estão sob investigação.

Foi criada uma força tarefa de centenas de agentes que busca pelo brasileiro que inclui agentes das seguintes organizações:

– Agentes da Swat;

– Delegados federais;

– Agentes de polícia estaduais e do condado de Chester.

Ele é condenado à prisão perpétua por matar a ex-namorada, Débora Evangelista Brandão, na cidade de Phoenixville, em abril de 2021. A vítima tinha 34 anos e foi morta a facadas.

De acordo com a imprensa dos EUA, o Ministério Público do Condado de Chester classificou Danilo como “extremamente perigoso”.

CONDENAÇÃO

Débora Evangelista Brandão morava nos EUA com os dois filhos quando foi morta. As crianças presenciaram o crime.

Segundo as investigações, Danilo não aceitava o fim do relacionamento e, desde 2020, ameaçava Débora. Além disso, a apuração revelou que Débora descobriu que Cavalcante era procurado pela polícia do Tocantins por ser o principal suspeito pelo assassinato de um homem em 2017.

“Ao saber que o réu tinha mandado de prisão em aberto por homicídio no Brasil, a vítima ameaçou expô-lo à polícia. Os detetives determinaram que esse foi o motivo do assassinato”, afirmou a promotoria responsável pela acusação em comunicado.

De acordo com as autoridades, em 2017, Cavalcante fugiu para Porto Rico e, mais tarde, seguiu para os Estados Unidos, onde entrou ilegalmente.

Danilo foi preso duas horas após o assassinato de Débora e foi condenado pelo crime no dia 16 de agosto.

*G1