O prefeito de Coronel Fabriciano e também presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Marcos Vinicius, participará no próximo dia 2 de setembro na cidade de Nova York, (EUA) da premiação “Notable Brazilian Award” (Prêmio Notáveis Brasileiros). A iniciativa é realizada anualmente desde 2010 pela Brazilian Community Heritage Foundation (BCHF), em parceria com o jornal Brazilian Times. Durante o evento, serão homenageados brasileiros residentes nos Estados Unidos, assim como brasileiros residentes no Brasil e em todas as partes do mundo.

O prêmio é reconhecido nacional e internacionalmente e os candidatos são escolhidos por Estado e o critério a ser analisado é o nível de importância para a comunidade brasileira. Neste caso, Marcos, foi escolhido na categoria de pessoas que mantêm uma agenda de compromissos sociais, morais e políticos em favor da nação brasileira. Isso se deve ao trabalho realizado como prefeito e presidente da AMM, a maior associação municipalista do país com mais de 800 municípios associados. O trabalho realizado pelo gestor em Coronel Fabriciano e Minas Gerais, motivou uma votação expressiva que levou ao reconhecimento pela organização do evento internacional.

“Me sinto muito honrado em ter este reconhecimento fora do país. Isso tudo, é fruto de um trabalho que vem sendo realizado em Coronel Fabriciano desde 2017 quando assumi a administração do município, e depois à frente da AMM, onde me dediquei na luta pelos interesses dos municípios mineiros. Minha gratidão às milhares de pessoas que votaram e me escolheram para receber essa honraria, estou muito feliz e realizado”, disse.

QUEM É MARCOS VINÍCIUS DA SILVA BIZARRO?

Marcos Vinícius da Silva Bizarro nasceu em Taquari, Rio Grande do Sul, em 3 de dezembro de 1974. Se mudou para Coronel Fabriciano em 2001, onde exerceu sua formação em medicina com especialização em Geriatria. Antes de se eleger prefeito, exercia a função de servidor público do município de Timóteo e atuou pelo SUS no então Hospital Siderúrgica (atual Hospital Doutor José Maria Morais), do qual foi diretor, e nas unidades de Saúde.

Durante a atuação como médico, começou a se envolver no cenário político de Coronel Fabriciano para defender uma causa: lutar pelo Hospital, que encerrou suas atividades por falta de apoio da gestão pública municipal de governos anteriores. Em 2016, foi eleito prefeito de Coronel Fabriciano com 46,63% dos votos válidos.

Desde que assumiu o executivo fabricianense, se destacou com uma gestão moderna e corajosa. Um dos desafios foi incentivar o empoderamento do cidadão de maneira que consiga recuperar sua autoconfiança e que, dessa forma, a cidade passe a ser reconhecida no cenário estadual e nacional com o município em posição de destaque pelos seus 105 mil habitantes e projetos desenvolvidos e em ampliação.

Em 2020, foi reeleito ao executivo municipal com 83,75% dos votos válidos e atualmente possui 92,5% de aprovação da população.

ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS

Ao assumir a presidência da AMM, em junho de 2022, Marcos Vinicius se comprometeu a continuar forte na defesa da pauta municipalista, qualificar a equipe e os servidores públicos municipais.

Em junho de 2022, assinou juntamente com o governador Romeu Zema, mais um acordo para quitar dívidas do Estado com os 853 municípios: o pagamento de aproximadamente R$ 85,3 milhões referente a 19 parcelas atrasadas do Piso Mineiro de Assistência Social, do período de junho de 2017 a dezembro de 2018.

Em julho, o movimento municipalista conquistou uma importante e histórica vitória: a aprovação, em dois turnos, na Câmara dos Deputados, da PEC 122/2015, que proíbe a criação ou aumento de despesa para os municípios sem determinar a fonte de custeio. E a sua atuação, em Brasília, foi fundamental para a aprovação da PEC antes do encerramento dos trabalhos do primeiro semestre no Congresso Nacional.

Outra grande conquista aconteceu no final de agosto, em que Marcos Vinicius e o Governo do Estado conseguiram fazer com que os municípios mineiros recebessem a compensação de perdas do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). O governo conseguiu fazer o encontro de contas com a União e está compensando os municípios até o final de 2022.

CONSURGE

Marcos Vinicius também foi o responsável por implantar e presidir por dois anos o Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas Gerais (Consurge), gestor do Samu-192 Regional Leste-Vale do Aço, e deixa como legado importantes conquistas, como a implantação do Samu 24h em todo Leste de Minas.

O chefe do Executivo atua ainda como vice-presidente de Tecnologias da Saúde da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e integra a Comissão de Saúde da Confederação Nacional de Municípios (CNM). Sua atuação marcante o fez receber do Governo do Estado honrarias importantes como a Medalha Santos Dumont e Juscelino Kubistchek devido a relevância dos serviços prestados no Estado.