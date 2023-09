Maior hidrelétrica do mundo, a Barragem das Três Gargantas, construída no rio Yangtzé na China, pode estar afetando a rotação da Terra, ao armazenar impressionantes 42 bilhões de toneladas de água em seu reservatório. Embora os estudos científicos sobre o assunto ainda sejam contraditórios, alguns pesquisadores acreditam que o impacto pode ser significativo.

Obra épica do governo chinês, a barragem foi construída entre os anos de 1994 e 2009, consumindo um total superior a US$ 37 bilhões (R$ 180 bilhões) e obrigando cerca de 1,2 milhão de pessoas a se mudarem das margens do rio. O impacto ambiental também foi profundo, com a inundação de 600 quilômetros quadrados de florestas, áreas agrícolas e sítios arqueológicos.

Mas, apesar dos obstáculos, a represa ficou totalmente funcional em julho de 2012, com seus imponentes 181 metros de altura e 2,33 km de largura através do rio Chang Jiang. Em 2013, a barragem alcançou um recorde mundial, ao conseguir gerar 98.8 terawatt-hora (TWh), número suplantado somente dois anos depois pela nossa Hidrelétrica de Itaipu, que produziu 103,1 TWh.

COMO A BARRAGEM AFETA A ROTAÇÃO DA TERRA?

Para se entender como uma barragem é capaz de afetar a rotação do nosso planeta, precisamos recordar o conceito da física chamado “momento da inércia”, que mede a resistência de um corpo à alterações em sua velocidade angular. A premissa diz que quanto mais a massa se afasta do seu eixo, maior se torna o momento da inércia.

Dessa forma, é de se supor que, ao se encher o reservatório da usina com bilhões de toneladas de água acima do nível do mar, essa massa possa aumentar o momento de inércia da Terra, fazendo com que o planeta gire mais devagar. Isso significa até mesmo um aumento da duração dos dias.

O QUE DIZEM OS CIENTISTAS?

De acordo com os cientistas, essas mudanças são insignificantes em escala global, e não são capazes de afetar nem o clima nem a vida na Terra. Segundo especialistas da NASA, o reservatório da barragem chinesa aumenta o dia em 0,06 microssegundos, o equivalente a 0,00000006 segundo, ou o efeito que a maré lunar exerce sobre a Terra.

Além disso, a barragem chinesa tem também um potencial reduzido de alterar a forma da Terra e afetar os polos do planeta. Isso poderia ocorrer porque o montante de água armazenado no gigantesco reservatório exerce uma importante força centrífuga sobre o equador terrestre.

Embora mostrem um pequeno efeito da ação humana no contexto global, eventos naturais, como terremotos, grandes erupções vulcânicas ou variações climáticas, podem causar impactos bem mais significativos no momento de inércia da Terra do que a barragem, afirmam os especialistas.

*Com informações Tec Mundo