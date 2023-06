O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira (9), que a Rússia começará a implantar armas nucleares táticas em Belarus depois que as instalações de armazenamento especial estiverem prontas em 7 e 8 de julho. Esta será a primeira movimentação internacional de ogivas por Moscou desde a queda da União Soviética.

De acordo com a CNN Brasil, Putin anunciou em março que havia concordado em implantar tais armas em Belarus, apontando para a implantação de armas nucleares táticas pelos Estados Unidos em vários países europeus ao longo de muitas décadas.

“Tudo está indo de acordo com o planejado”, disse Putin ao presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, discutindo a planejada implantação nuclear durante uma refeição no retiro de verão do líder russo no resort de Sochi, no Mar Negro.

“A preparação das instalações relevantes termina em 7 e 8 de julho e iniciaremos imediatamente as atividades relacionadas ao posicionamento de tipos apropriados de armas em seu território”, disse Putin, de acordo com uma transcrição do Kremlin de seus comentários.

Mais de 15 meses após a maior guerra terrestre na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, Putin diz que os EUA e seus aliados ocidentais estão fornecendo armas à Ucrânia como parte de uma guerra por procuração em expansão com o objetivo de colocar a Rússia de joelhos.

Putin, de 70 anos, vê a guerra como uma batalha pela própria sobrevivência da Rússia diante do que ele diz ser uma Otan em constante expansão. Ele alertou o Ocidente de que Moscou não recuará.

O movimento nuclear de Putin está sendo observado de perto pelos EUA e seus aliados da Otan na Europa e pela China, que repetidamente advertiu contra o uso de armas nucleares no conflito.

Os EUA criticaram a implantação nuclear de Putin, mas disseram que não têm intenção de alterar sua posição sobre armas nucleares estratégicas e também não viram nenhum sinal de que a Rússia esteja se preparando para usar uma arma nuclear.

A guerra na Ucrânia desencadeou o que Moscou e Washington dizem ser a crise mais profunda nas relações desde o auge da Guerra Fria, com importantes tratados de controle de armas nucleares se desfazendo e ambos os lados denunciando o outro em público.

Em setembro passado, Putin alertou o Ocidente que não estava blefando quando disse que a Rússia usaria “todos os meios disponíveis para proteger a Rússia e nosso povo”.