Um novo terremoto na fronteira entre a Turquia e a Síria foi registrado ontem (20), deixando pelo menos seis mortos e mais de 300 feridos, informou o Afad, órgão turco responsável pela gestão de emergências e desastre. Foram registrados abalos de magnitude 6,4 e 5,8 na mesma região onde há duas semanas, em 6 de fevereiro, um tremor de terra de magnitude 7,8 deixou mais de 47 mil mortos nos dois países.

Segundo a Afad, mais de 300 pessoas foram hospitalizadas em razão do abalo de segunda-feira. Na região de Aleppo, na Síria, onde há uma guerra civil há 12 anos, pelo menos 150 pessoas ficaram feridas, de acordo com os cálculos dos Capacetes Brancos.

O novo terremoto teve seu epicentro na cidade turca de Defne, em Hatay, às 20h04 do horário local (14h04 do horário de Brasília), e foi bastante sentido na capital da Província, Antakya. Três minutos depois, um tremor secundário de magnitude 5,8 sacudiu Samandag, na mesma Província, onde ao menos uma pessoa morreu. Outros dois tremores se seguiram.

Entre os mortos estão três pessoas que ficaram presas sob os escombros ao tentar recuperar seus pertences em prédios danificados pelo terremoto de 6 de fevereiro. A Afad advertiu a população a não retornar às construções atingidas e informou que nesta terça-feira enviou 6 mil tendas de campanha adicionais para os desabrigados.

Pelo menos 385 mil residências foram danificadas ou completamente destruídas no terremoto do começo do mês. Ainda não há números relativos aos estragos deste segundo abalo.

