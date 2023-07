O bilionário Elon Musk e a presidente-executiva do Twitter, Linda Yaccarino, revelaram nesta segunda-feira (24) um novo logotipo para a plataforma de mídia social que apresenta um X branco em um fundo preto, substituindo o conhecido símbolo do pássaro azul.

“O X está aqui! Vamos fazer isso”, tuitou Yaccarino, que também publicou uma foto do logotipo projetado nos escritórios da empresa em São Francisco.

As contas de Yaccarino e de Musk no Twitter apresentam o logotipo X, embora o pássaro azul do Twitter ainda esteja visível na plataforma.

A hashtag “#GoodbyeTwitter” estava em alta na plataforma, fazendo referência ao logotipo antigo, e alguns usuários criticaram o novo.

Musk disse em uma postagem no domingo que queria mudar o logotipo do Twitter e fez uma pesquisa com seus milhões de seguidores para saber se eles seriam a favor de mudar o esquema de cores do site de azul para preto.

Ele postou uma imagem de um X estilizado em um fundo preto com tema do espaço sideral. Ele também se referiu ao “logotipo provisório do X” e tuitou que “em breve daremos adeus à marca Twitter e, gradualmente, a todos os pássaros”.

Em resposta a uma mensagem perguntando como os tuítes serão chamados sob o X, Musk respondeu “x’s”.

O logotipo original do Twitter foi criado em 2012 por uma equipe de três pessoas. “O logotipo foi projetado para ser simples, equilibrado e legível em tamanhos muito pequenos, quase como um “e” minúsculo”, escreveu Martin Grasser, um dos designers.

Matt Rhodes, líder de estratégia da agência criativa House 337, disse à Reuters que qualquer mudança em uma marca tão estabelecida na cultura popular representa um risco para a empresa.

“Apenas algumas marcas se tornaram verbos ou foram mencionadas em veículos de notícias globais com a mesma frequência que o Twitter”, disse ele.

“Qualquer coisa que torne mais difícil para as pessoas encontrarem ou abrirem o aplicativo em seus telefones repletos de apps corre o risco de prejudicar o uso”.

“TUDO APLICATIVO”

Semanas antes de concluir a aquisição do Twitter no ano passado, Musk havia dito que a compra da empresa aceleraria sua ambição de criar um “aplicativo completo” chamado X em três a cinco anos.

Musk comprou a x.com de volta do PayPal em 2017, dizendo que ela tinha “valor sentimental”. Musk foi cofundador do site x.com como um banco online em 1999, que mais tarde se transformou no PayPal.

Embora a página oficial do Twitter na plataforma tenha sido renomeada como X, o domínio x.com não está ativo.

“X é o estado futuro da interatividade ilimitada — centrada em áudio, vídeo, mensagens, pagamentos/bancos — criando um mercado global para ideias, bens, serviços e oportunidades”, Yaccarino tuitou no domingo.

Yaccarino, ex-chefe de publicidade da NBCUniversal, que começou como presidente-executiva do Twitter em 5 de junho, assumiu o cargo em um momento em que a plataforma de mídia social está tentando reverter a queda na receita de publicidade.

Desde a aquisição do Twitter, a empresa tem enfrentado tempos tumultuados com demissões em massa, queda acentuada no número de anunciantes e a ascensão meteórica do Threads, a resposta da rival Meta ao Twitter.

“Os últimos meses foram tumultuados no Twitter, e não acho que uma nova marca vá resolver tudo”, disse Drew Benvie, presidente-executivo da consultoria de mídia social Battenhall.

“Trata-se menos de reinventar o Twitter e mais de construir uma marca em torno do império de Elon Musk, incluindo a SpaceX, onde a marca X realmente se conecta um pouco mais”.

*Com informações do portal Terra