O governo brasileiro gastou R$ 6,6 milhões para bancar a viagem de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de sua comitiva à China e aos Emirados Árabes Unidos, entre 12 e 15 de abril. As informações são do portal da Revista Oeste.

Só de hospedagem, a comitiva brasileira torrou R$ 3,2 milhões. Para transportar os convidados de Lula, foram gastos R$ 1,3 milhão com o aluguel de carros. Para contratar os intérpretes, o governo federal pagou cerca de R$ 500 mil.

Os gastos da viagem do presidente foram divulgados pelo site Poder360 e foram obtidos via de Lei de Acesso à Informação. Os valores não incluem o translado aéreo. Os voos foram bancados pela Força Aérea Brasileira.

As despesas foram maiores na China, onde houve desembolso de R$ 5,4 milhões. No último dia de compromissos no país de Xi Jinping, o governo realizou um coquetel na embaixada brasileira que custou R$ 130 mil. Nos Emirados Árabes, os gastos totais foram de R$ 1,2 milhão.

Os desembolsos financeiros não se referem somente ao presidente. Incluem também as 73 pessoas, ao menos, que o acompanharam na viagem. A média de custo para cada acompanhante de Lula foi de R$ 90 mil.

Nomes que integraram a comitiva incluem o ministro Fernando Haddad, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e um dos líderes do Movimento Sem Terra, João Pedro Stédile. Sindicalistas também acompanharam a comitiva.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, os números se referem ao que foi apurado até 5 de maio, ou seja, os gastos podem ser maiores.

AS VIAGENS DE LULA

Desde que assumiu a Presidência, Lula já viajou a oito países. O último compromisso do petista foi uma viagem a Londres, onde acompanhou a posse do rei Charles III.

No fim de abril, Lula também levou uma comitiva, que foi destaque na imprensa internacional pelo tamanho, a Portugal e à Espanha. Na ocasião, o presidente ficou seis dias na Europa.

Ao todo, Lula passou 19 dias fora do país. Na agenda do petista, ainda há a previsão de outras viagens para este ano, sem confirmação oficial. Os países que Lula deve visitar são Japão (19 de maio), Argentina (julho), África do Sul (agosto), Índia (setembro), Estados Unidos (setembro) e Emirados Árabes (dezembro).