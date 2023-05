*Por Flávia Presoti

Cada vez mais, as empresas estão investindo em canais de comunicação internos. Podcasts, rádiocasts, pílulas em vídeo, enfim, uma gama de possibilidades que permite que informações importantes para o negócio sejam divulgadas aos colaboradores, prestadores de serviços, parceiros, fornecedores e clientes.

Trata-se de algo profissional, bem pensado e desenvolvido de forma personalizada, levando em consideração as necessidades e especificidades de cada cliente. E é um meio original de ser mais livre em termos de conteúdo, afinal, o resultado sempre passa antes por aprovação, diferentemente do que ocorre na mídia espontânea.

Mas não podemos confundir essa liberdade com falta de responsabilidade. Lembre-se que você é responsável por todo conteúdo que gera e replica na internet. Então, sempre priorize a verdade, informações com fontes confiáveis, transparência e conteúdo de qualidade. Fake news tira a credibilidade e, com isso, você vai botar todo seu investimento a perder.

Hoje, mais do que nunca, as pessoas escolhem estar onde confiam. Você ser uma referência de seriedade, profissionalismo e transparência cria identificação. Ter sua marca ligada a estes requisitos só reforça seus propósitos e resultados.

Por isso é importante procurar novas soluções para se comunicar com o público interno e externo. Na rotina dinâmica que vivemos, são formatos que prendem muito mais a atenção, enchem os olhos pela qualidade de execução e evidenciam sua credibilidade.

*CEO da Presoti Comunicação, fundada há 26 anos. Graduada em jornalismo e comunicação organizacional e especialista em gestão de crises nas organizações.