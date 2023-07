*Michel Winter

No Brasil é assim. Eleição já esquenta no ano anterior do pleito. Em outros países do mundo também, como Estados Unidos e França. Muita gente enxerga algo de positivo nisto, pois dá chances ao eleitor de conhecer com antecedência os possíveis candidatos.

Em Ipatinga, por exemplo, o cenário que está sendo construído é de uma disputa entre velhos conhecidos da população e um aspirante ao cargo de chefe do Executivo. Nardyello Rocha, Jadson Heleno, Gustavo Nunes e Roberto devem entrar na disputa e ter, como companhia, o cientista político Michel Winter, que ao contrário deles, nunca ocupou cargo público.

Winter é conhecido no meio político como “marqueteiro infalível”. Ele participou de diversas campanhas vitoriosas como de Jair Bolsonaro, Romeu Zema e Wilson Witzel em 2018, além de colaborar nas equipes de vários parlamentares, em nível estadual e federal.

Nas primeiras pesquisas de intenção de voto, os pré-candidatos aparecem misturados, sem destaque para este ou aquele. As trocas de provocações começaram, assim como a expectativa de quem herdará o posto de representante da Direita, já que Ipatinga é claramente inclinada nesse viés político.

Por hora, neste quesito específico, Michel Winter sai na frente, enquanto Centro e Esquerda ainda batem cabeça.

*Provável candidato a prefeito de Ipatinga