*Por Renata Abalém

Quem conhece não esquece jamais… não! Não são as Minas Gerais… É a noite de verão em Beirute. A melhor noite do mundo segundo alguns especialistas, Beirute é alegre, segura e reúne libaneses e descendentes, e turistas de todas as partes do mundo. É possível ouvir vários idiomas ao mesmo tempo e alguns com o sonoro sotaque libanês. A cosmopolita das cosmopolitas. Além da beleza natural, Beirute é só o começo do Líbano. Cheia de grifes, carros importados, restaurantes internacionais, homens e mulheres belíssimos, Beirute abre caminho para as aldeias que é o puro contraste do que é global e moderno. Nas aldeias, o tempo parou. E é maravilhoso voltar no tempo.

O Líbano esperou por este verão como quem espera a redenção. Um remédio para dores terminais. E os turistas não estão desapontando, mesmo sabendo do racionamento de energia, da escassez de vários produtos, principalmente de dinheiro e da crise sem precedentes pela qual passa o país, o Líbano está lotado e cantando e dançando como fez todos os anos desde que o mundo é mundo. São esperados mais de dois milhões de visitantes. Visitantes que se comovem pela história milenar de Jbeil, que se veem em Roma, no Egito e na Grécia apenas andando pelos templos seculares da fantástica Baalbeck, e se divertem nos Festivais Internacionais que acontecem país afora.

Mas falta um e talvez o verão ainda não o veja, e nem o inverno, a depender das silenciosas e egóicas negociações politicas que existem só para aqueles lados. Acreditem: o Líbano também é único no quesito política. Esqueçam qualquer sistema politico complicado: ele facilmente perderia em complexidade para o que ocorre no Líbano. O Líbano é um quebra-cabeças onde as peças ficam encobertas. Difícil ao extremo juntá-las.. ali residem separações e mágoas e interesses que remontam os séculos e agora polvilhadas pelos caprichos pontuais de alguns países, uns limítrofes e outros muito distantes.

Desde o Pacto Nacional de 1943, a República do Líbano se organiza como um sistema político confessional, ou seja, o poder público é distribuído entre diferentes comunidades religiosas. A presidência fica com cristãos maronitas, o primeiro-ministro é tradicionalmente um muçulmano sunita e a presidência da Câmara dos Deputados é reservada a um muçulmano xiita. Por anos esse modelo foi suficiente, o que hoje, é amplamente questionado dentro e fora do país. Não é à toa que os olhos das nações ocidentais e também os olhos vizinhos, estão voltados para a vacância à qual pretendo me referir: o um que falta neste verão libanês é o Presidente da República.

Pois sim, o Líbano está acéfalo desde outubro de 2022, portanto, há nove meses. Ministros interinos, cargos vagos, país sem timoneiro em uma tempestade econômica, financeira, política e moral no mar da história. Depois da 12ª. Reunião do Parlamento para a escolha do chefe maior da República, ainda não se sabe em quem os libaneses depositam suas esperanças. Desde nomes politicamente desconhecidos até nomes predestinados à presidência, desde apostas americanas até seus antagonistas, tivemos de tudo… mas tudo para sombrear interesses. Uma pena! Até porque quando se esconde interesses, esconde-se também um país, que nesse caso, é o milenar país dos cedros.

E o pior de tudo é não saber quando se dará a 13ª, reunião.. número emblemático, que a uns pende para o azar e à outros para sorte, o Parlamento libanês ainda não deliberou sobre a data da mesma, o que traz escuridão e aumenta a especulação em torno dos nomes concorrentes.

Acolhedor da maior diáspora libanesa do mundo, o Brasil também está atento ao que acontece no nosso Levante. Mais comuns que sobre politica brasileira, as conversas sobre a política libanesa nas rodas de patrícios, levantam as mais variadas hipóteses e torcidas, dividimo-nos nos que são favoráveis a um e a outro, e também ao sistema, mas em uníssono, todos concordamos que o Comandante em Chefe é a ausência mais sentida das férias. Mais sentida ainda quando lembramos que depois de um verão de turistas, vem um inverno de ausências. E no Líbano, a ausência é proporcional aos milênios de existência.

*Renata Abalém é advogada, de família Maronita e tem um candidato à presidência do Líbano desde junho de 1978, quando tinha 11 anos de idade

Fonte: Le Monde