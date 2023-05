Por Tiago Faria (*)

A perda de dados é um tema cada vez mais relevante no mundo atual, onde a quantidade de informações armazenadas online só cresce. As consequências podem ser desastrosas tanto para pessoas físicas quanto para empresas, podendo gerar prejuízos financeiros e danos à reputação.

De acordo com o Relatório de Impacto de Violação de Dados de 2020 da IBM, o custo médio global de uma violação de dados é de US$ 3,86 milhões. Além disso, o tempo médio para identificar e conter uma violação de dados é de 280 dias, o que pode levar a uma perda significativa de dados. Outra pesquisa interessante é o Relatório de Ameaças da Symantec, que indica que 43% dos ataques cibernéticos visam pequenas empresas. E, de acordo com a Forbes, 60% das pequenas empresas que sofrem uma violação de dados fecham as portas em até seis meses após o incidente.

A perda de dados pode ocorrer de diversas maneiras, desde falhas técnicas até ataques cibernéticos.

Algumas das principais causas incluem:

– Problemas técnicos: erros no armazenamento ou processamento de dados podem levar à perda de informações importantes;

– Ataques cibernéticos: hackers e outros criminosos cibernéticos podem invadir sistemas e roubar ou corromper dados;

– Desastres naturais: incêndios, inundações e outros eventos podem destruir sistemas de armazenamento de dados e causar perda de informações;

– Falhas humanas: erros de funcionários, como a exclusão acidental de arquivos ou a perda de dispositivos móveis, podem resultar na perda de dados;

Para evitar prejuízos e manter a segurança das informações, é fundamental adotar medidas preventivas.

Algumas das principais ações incluem:

– Fazer backups frequentes: cópias de segurança dos dados devem ser realizadas regularmente, para que, em caso de perda de informações, seja possível recuperá-las;

– Investir em segurança cibernética: sistemas de segurança, como antivírus e firewalls, devem ser implementados para evitar ataques cibernéticos;

– Capacitar os funcionários: os colaboradores da empresa devem ser treinados para lidar com informações sensíveis e evitar erros que possam levar à perda de dados;

– Adotar uma política de privacidade: a empresa deve definir regras claras para o tratamento de informações de clientes e colaboradores, garantindo a proteção e a privacidade desses dados.

Uma solução que pode ajudar a garantir a segurança dos dados é a Onex Data Center, uma empresa especializada em armazenamento e gerenciamento de dados. Com uma equipe altamente qualificada e uma infraestrutura de ponta, a Onex é capaz de oferecer serviços de alta qualidade e confiabilidade.

Em resumo, a perda de dados é um problema sério que pode afetar empresas de todos os tamanhos e setores. No entanto, existem soluções eficazes para prevenir e minimizar os riscos, como a contratação de serviços de data center especializados, como a Onex Data Center. Com a proteção dos dados garantida, as empresas podem se concentrar em seus negócios e aumentar sua produtividade e eficiência.

(*) Diretor da Onex Data Center (Belo Horizonte e Ipatinga)