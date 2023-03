O deputado federal Bibo Nunes do PL-RS protocolou no final da tarde desta quarta-feira (22), um novo pedido de impeachment do presidente Lula.

O protocolo foi feito após o presidente afirmar, em entrevista para o site Brasil 247, que só ficaria bem “quando f…” com o ex-juiz Sergio Moro.

“No presente caso resta evidenciado na conduta do Presidente Luís Inácio Lula da Silva a violação das imunidades asseguradas ao Senador da República, a nítida oposição direta ao livre exercício do Poder Judiciário, quando afirma o sentimento de vingança em face Senador quando este era Juiz Federal do Poder Judiciário, além da prática de crime contra a probidade na Administração quando procede de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo”, diz o requerimento do deputado gaúcho.

Em janeiro, foi apresentado o primeiro pedido de impeachment do terceiro mandato de Lula, por ele insistir em chamar o impeachment de Dilma Rousseff de golpe.

(Com informações do Antagonista)