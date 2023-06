Ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão fazendo uso de aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) para passar o fim de semana em suas cidades de origem e depois retornar a Brasília usando o mesmo privilégio. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (5), pelo site Metrópoles.

De acordo com dados da FAB, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, é quem mais tem feito uso das aeronaves oficiais, com nove voos de Brasília para o Maranhão.

Segundo a Revista Oeste, mais quatro ministros do governo Lula viajaram às sextas-feiras, esticaram o fim de semana nas suas cidades e retornaram a Brasília, também nas asas da FAB, aos domingos ou às segundas-feiras.

Embora Dino seja o campeão de viagens, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, também tem feito uso das aeronaves oficiais, com oito viagens para São Paulo às sextas-feiras, com retorno à capital federal no início da semana seguinte. Marinho começou a voar ainda em janeiro, quando não tinha agenda oficial.

Em terceiro lugar está o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que fez, ao todo, sete voos com destino a São Paulo. Com um gabinete em Brasília e outro na capital paulista, da qual foi prefeito entre 2013 e 2016, ele tem por hábito marcar reuniões ou entrevistas na cidade às sextas-feiras. Assim, justifica as viagens.

Em quarto lugar, a ministra da Saúde, Nísia Trindade viajou sete vezes em aviões da FAB às sextas-feiras para o Rio de Janeiro, sua cidade natal. Em todas as viagens, ela alegou motivos de serviço na capital fluminense.

Já a ministra do Turismo, Daniela do Waguinho, voou para o Rio três vezes em aviões oficiais nos fins de semana. Em todas as viagens ela apontou razões de serviço, com compromissos marcados às sextas e às segundas-feiras.

OUTRO LADO

Os ministros Flávio Dino e Luiz Marinho alegaram motivos de segurança para usar os jatos da FAB. Em nota, as outras pastas também declararam que fazem uso das aeronaves oficiais em conformidade com a lei.