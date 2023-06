O vice-presidente da República Geraldo Alckmin, dispensou avião oficial da Força Aérea Brasileira (FAB) e passagem em classe executiva na viagem que fará a Portugal na próxima semana, naquela que será sua primeira missão internacional no cargo.

Segundo o site Metrópoles, Alckmin ordenou à sua equipe que comprasse passagens para ele e para um grupo restrito de assessores em um voo comercial e de classe econômica.

Alckmin irá a Lisboa na próxima semana para participar de um fórum jurídico organizado por um instituto ligado ao ministro do STF Gilmar Mendes. Além do evento, ele deve ter reunião com empresários.

Em meados de julho, como noticiou a coluna, o vice-presidente fará uma segunda viagem internacional. Ele irá para Bruxelas, na Bélgica, representar Lula na cúpula Celac-União Europeia.