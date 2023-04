Guga Chacra, comentarista da GloboNews se descontrola e parte para cima de Celso Amorim, assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao vivo. Durante uma discussão, Guga ficou bravo e “esculachou” com Celso e a condução atual do governo petista. As informações são do Terra Brasil Notícias.

VÍDEO: Apresentador da GloboNews se descontrola e parte pra cima de assessor especial de Lula ao vivo pic.twitter.com/pofxA8UaRc — Junior Melo TERRA🇧🇷🇮🇱 (@juniormelorn_) April 19, 2023