Diversos artistas que votaram no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022 protagonizaram um vídeo com críticas à postura da atual gestão do governo federal a respeito das pautas climáticas. Na gravação, publicada no último dia 5 de junho, data que marcou o Dia Mundial do Meio Ambiente, o grupo disse que “acabou o clima”.

– Acabou o clima. Sabe quando você acha que o pior já passou, que aquele mal estar ficou lá atrás? Pois é, só que aí de repente o tempo vira. A gente elegeu este governo porque foram quatro anos dando ré na história (…). A gente elegeu este governo porque ele se pintou de verde, dizendo pro Brasil e pro mundo que a natureza é nosso maior patrimônio – declarou o grupo.

No vídeo, artistas como Mateus Solano, Nicola Siri, Larissa Maciel, Sergio Marone e Thiago Lacerda reclamaram da aprovação de pautas como o Marco Temporal e do enfraquecimento das pastas do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas, e disseram que se “o governo federal não impedir esse desmonte, daremos muitos passos atrás no enfrentamento da crise climática” .

– E aí eu te pergunto: como é que a gente vai acabar com a fome se a gente não tem nem clima para botar comida no prato? – completaram.

Ao final da mensagem, o grupo divulgou um site com uma petição que deve ser levada a Lula com cobranças sobre as pautas ambientais.

*Pleno.News