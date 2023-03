A bancada do Partido Liberal (PL) da Câmara dos Deputados apresentará, nesta quarta-feira (29), um pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O documento apresenta diversos crimes de responsabilidade cometidos pelo petista desde os primeiros dias de governo.

Entre os assuntos listados no pedido está, por exemplo, a declaração recente do presidente sobre a investigação da Polícia Federal (PF) que desarticulou um plano da facção PCC contra o senador Sergio Moro. Lula chamou o caso de “armação”.

Ainda sobre Moro, os parlamentares do PL citam a entrevista dada pelo petista para um blog aliado dizendo que quer f**** com o ex-juiz da Lava Jato. No pedido de impeachment, os autores alegam quebra de decoro.

Cerca de 30 deputados devem assinar o documento que contou com o aval do presidente da legenda, Valdemar Costa Neto.

*Pleno.News