Em entrevista à NBC News dos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) atribuiu à esquerda a responsabilidade pelos atos ocorridos no dia 8 de janeiro em Brasília. De acordo com ele, as manifestações dos conversadores são marcadas por serem sempre pacíficas, e as depredações às sedes dos Três Poderes foram planejadas por seus opositores.

“Todos os comícios de direita dos últimos quatro anos foram pacíficos e não temos nada a ver com isso. Nosso povo nunca faria o que as pessoas fizeram no dia 8 de janeiro. Foram pessoas de esquerda que planejaram tudo isso”, disse o ex-presidente no último sábado (4).

Na ocasião, Bolsonaro se encontrava na Conservative Political Action Conference (CPAC) – Conferência de Ação Política Conservadora. Ele foi questionado pela mídia sobre estar sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em apuração sobre a responsabilidade pelos atos.

– Eu não era mais presidente e estava fora do Brasil – lembrou ele.

O ex-presidente ainda revelou estar planejando retornar ao Brasil este mês. Ele se encontra em Orlando, na Flórida, desde o fim do ano passado.

