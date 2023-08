Uma checagem no Twitter desmentiu o ministro da Justiça, Flávio Dino, que acusou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, no domingo (6), de fomentar “divisões regionais”. Zema passou a ser atacado nas redes sociais, depois de conceder uma entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, na qual defendeu mais protagonismo para Estados do Sul-Sudeste.

Segundo o portal Agora Notícias Brasil, a primeira versão da manchete do jornal O Estado de S. Paulo, dizia que Zema queria um bloco contra o Nordeste. Após a repercussão o jornal mudou o título, mas recuou novamente e manteve a edição anterior.

“É falso que a ideia do bloco seria prejudicar ou antagonizar contra Norte e Nordeste”, diz o aviso com a checagem de internautas do Twitter. “A intenção é representar interesses do Sul e Sudeste. Já existem outras alianças regionais, como o Consórcio Nordeste, que também não tem como objetivo antagonizar contra outras regiões”.

A entrevista polêmica que levou Dino a atacar Zema mostra que o governador de Minas Gerais, em linhas gerais, busca mais evidência para Sul-Sudeste.

De acordo com Zema, o Sudeste também precisa de ações sociais. “Está sendo criado um fundo para o Nordeste, Centro-Oeste e Norte”, observou. “Agora, e o Sul e o Sudeste não têm pobreza? Aqui todo mundo vive bem, ninguém tem desemprego, não tem comunidade. Tem, sim. Nós também precisamos de ações sociais. Então Sul e Sudeste vão continuar com a arrecadação muito maior do que recebem de volta?”