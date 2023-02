O coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), João Paulo Rodrigues, escreveu nas redes sociais uma mensagem criticando a demora do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para escolher a direção do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e subiu o tom com o petista.

“Começando a acender a luz amarela”, escreveu Rodrigues, ontem (22). “O governo ainda não nomeou a direção do Incra, que tem a responsabilidade de cuidar de todas as áreas de implantação do programa de reforma agrária. Nem precisamos lembrar a importância deste órgão para o povo do campo.”

De acordo com a Revista Oeste, o MST esperava que Rose Rodrigues, ex-secretária de Agricultura de Sergipe, fosse escolhida para o comando do Incra. Afirmações segundo as quais Lula já havia se comprometido com o nome de Rose foram divulgadas por parlamentares petistas e sites de esquerda na última semana.

No entanto, o deputado federal Airton Faleiro (PT-PA), coordenador do núcleo agrário do PT na Câmara, disse em suas redes sociais que Rose não será mais a escolhida, gerando frustração no MST.

O MST aguarda as nomeações dos novos superintendentes do Incra para pedir ao governo federal “medidas emergenciais” para resolver os problemas das famílias acampadas, que hoje são cerca de 100 mil.