Uma foto dos três comandantes das Forças Armadas batendo continência para Lula, simbólica da dura empreitada para pacificar a relação do presidente com os militares, irá decorar as salas e corredores dos comandos militares e do Ministério da Defesa.

Em 2022, durante o período eleitoral, Lula disse que ficava triste “com as Forças Armadas batendo continência para quem foi expulso do Exército”, em referência a Jair Bolsonaro. Militares bolsonaristas, por outro lado, juravam, nunca publicamente, que não iriam bater continência a Lula.

Devido a esse histórico, o ministro da Defesa, José Múcio, celebrou o registro, feito no Dia do Exército, 19 de abril, e mandou enquadrar cerca de 40 impressões da foto, para o próprio Ministério da Defesa e para os comandos militares exporem nos gabinetes do Exército, da Marinha e Aeronáutica.

A autoria é de Ricardo Stuckert, fotógrafo oficial de Lula.

