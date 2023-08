Um grupo de lideranças políticas, religiosas e comunitárias está em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (28), onde participou da posse do deputado Federal Domingos Sávio, como presidente estadual do PL/MG. O evento foi na Associação Médica, no Centro da capital mineira.

Organizado pelo Movimento Verde Amarelo Vale do Aço (Mova), os conservadores também participarão, da cerimônia de entrega do título de Cidadão Honorário Mineiro ao ex-presidente Jair Bolsonaro, previsto para acontecer a partir das 17h na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

As lideranças são de Ipatinga, Fabriciano, Timóteo, Inhapim, Iapu, Ipaba, Ubaporanga e Santana do Paraíso. “Viemos por acreditarmos na seriedade do deputado e em agradecimento ao trabalho do presidente Bolsonaro em favor do Brasil”, comentou Joel Souto, que integra a coordenação do Mova.