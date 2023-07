A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro aprovou ontem (11), requerimentos de congressistas da oposição. Um deles autoriza o acesso aos planos de voo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no final de semana em que aconteceram os atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes em Brasília no 8 de janeiro, enquanto o segundo requerimento pede o acesso a imagens das câmeras de segurança do Ministério da Justiça.

Segundo a Carta Capital, o primeiro requerimento, de autoria do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), solicita à Força Aérea Brasileira todos os planos de voo de Lula rumo a São Paulo e Araraquara (SP) entre os dias 6 e 8 de janeiro. Entre esses dias, o petista se deslocou ao interior paulista para acompanhar os andamentos e atendimento às vítimas das fortes chuvas.

O segundo documento, que foi protocolado pelo deputado Nicolas Ferreira (PL-MG), solicita a liberação na íntegra das imagens das câmeras internas e externas do Ministério da Justiça no dias dos atos.

Os dois requerimentos estavam no meio de uma lista composta por quase cem documentos, analisada em bloco a partir de um acordo anunciado pelo presidente da CPMI, deputado Arthur Maia (União-BA).