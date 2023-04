As declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia ameaçam comprometer o projeto da estatal ucraniana Antonov de iniciar a produção de aviões no Brasil. As negociações para o início do projeto preveem investimento de US$50 bilhões e geração de 10 mil empregos diretos e indiretos. As informações são do Diário do Poder.

Representantes da empresa manifestaram interesse em instalar a fábrica, que produz aviões, em solo brasileiro por considerar o país neutro. Mas as negociações foram suspensas após falas de Lula, consideradas desastrosas pela diplomacia internacional. O petista chegou a dizer que a “decisão da guerra foi tomada por dois países”, fala que foi repudiada pela comunidade internacional.

A estatal ucraniana previa a construção de uma fábrica em dois estados, Paraná e São Paulo. O projeto incluía a construção de uma planta industrial de 70 mil metros quadrados, transferência de tecnologia e uma pista de testes de ao menos 2.400 x 50 metros em um cronograma estimado em cinco anos.