Após a divulgação de imagens de câmeras do circuito interno do Palácio do Planalto pela CNN hoje (19), que mostram o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias, dentro da sede do Executivo Federal durante a invasão ao local no dia 8 de janeiro deste ano, vários parlamentares da oposição usaram as redes sociais para comentar o caso, entre eles o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP), que afirmou que “o governo Lula começa a cair hoje”.

De acordo com o Pleno.News, Kim defendeu ainda que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos atos de 8 de janeiro “precisa ser instalada”.

– Escândalo! O Ministro do GSI estava lá. As tropas recuaram. As portas foram abertas. Os invasores foram cumprimentados e receberam água. É mais que omissão, é cumplicidade! A CPI do dia 8 precisa ser instalada! O governo Lula começa a cair hoje – escreveu o deputado, no Twitter.

Segundo a CNN, às 16h29 do dia 8 de janeiro duas câmeras registram imagens do general dentro do Planalto. No início, ele caminha sozinho pelo terceiro andar da sede do Executivo, na antessala do gabinete presidencial. Na sequência, ele tenta abrir duas portas e depois entra no gabinete.

Minutos depois, o general aparece caminhando pelo mesmo corredor com alguns invasores. As imagens apontam ainda que ele indica a saída de emergência a um grupo de invasores. Os registros mostram outros integrantes do GSI que também parecem indicar a saída aos manifestantes.

Ainda segundo a CNN, os vídeos mostram que, em vários momentos, funcionários do GSI e invasores circularam no Palácio do Planalto. No terceiro andar, onde as câmeras registraram as imagens do ministro, diversas pessoas quebraram câmeras de segurança, mesas de vidro e o relógio Balthazar Martinot, que chegou ao Brasil pelas mãos de dom João VI em 1808.