Na última quinta-feira (4), o advogado do tenente-coronel Mauro Cid, Rodrigo Roca, falou sobre uma conta bancária no exterior, dia seguinte à prisão de seu cliente: “Esse dinheiro não vem de cueca ou mala, vem de trabalho. É fato conhecido que todo militar que faz missão no exterior tem em seu favor aberta uma conta bancária no Banco do Brasil em Miami. Lá são depositados os soldos, foi comprovado imediatamente. Essa verba sequer poderia ter sido apreendida”.

O tenente-coronel de 44 anos está preso no Batalhão de Polícia do Exército Brasileiro, sob vigilância 24 horas. Ele fica em um cômodo com um pouco mais de 20 metros quadrados, uma janela com grades e um banheiro. O local tem ainda uma cama de solteiro, uma mesa de apoio e um armário.

