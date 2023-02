O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) discursou, na noite de ontem (30), no jantar realizado pelo Partido Liberal em Brasília com os eleitos da sigla para a nova legislatura do Congresso Nacional. Durante o encontro, que também serviu para promover a candidatura de Rogério Marinho (PL-RN) para o comando do Senado, o ex-líder conversou com seus correligionários por meio de chamada de vídeo.

Em sua fala, Bolsonaro afirmou que ele e seus apoiadores construíram um projeto com um valor “imorrível” e cumprimentou os políticos do partido “pela união e pelo espírito patriótico”.

“Quero cumprimentar todos vocês pela união e pelo espírito patriótico, pela vontade de cada vez mais resgatar os nossos valores do Brasil. Essa é a tradição do povo brasileiro, é a nossa cultura, nossa fé e a certeza de que tudo começou lá em 2019 com vocês vai continuar. Isso é imorrível. Nós realmente, cada vez mais, estaremos no futuro do Brasil”, ressaltou.

Ao completar sua mensagem, Bolsonaro reforçou o apoio ao nome de Marinho na disputa pelo cargo de presidente do Senado e disse que seu ex-ministro representa o que o “Brasil quer para o Senado”.

“O Marinho representa o que o Brasil quer para o nosso Senado, a volta da democracia, da liberdade, tudo aquilo que nós mais preservamos”, completou.

Em seguida, Marinho respondeu ao ex-presidente e afirmou que aguarda seu “breve retorno”.

“Ô, presidente, senti sua falta aqui. Você está aqui em espírito, seus amigos estão todos aqui aguardando seu breve retorno e representando aqui o que você ensinou a todos nós. Abraço forte e um breve retorno”, finalizou.

JANTAR TEVE PRESENÇA DE MICHELLE BOLSONARO

O encontro de boas-vindas aos eleitos do PL para o Congresso também recebeu a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Na chegada ao local do jantar, Michelle foi questionada por jornalistas sobre quando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) retornaria ao Brasil. Em resposta, a ex-primeira-dama disse que Bolsonaro está “descansando” e não estabeleceu uma data exata.

Após o jantar, Michelle fez questão de reforçar o apoio a Marinho com uma postagem nos stories do Instagram no qual escreveu: “O Senado precisa mudar. Presidente Rogério Marinho”.

Ao discursar, Marinho defendeu que sua candidatura é para dar independência ao Senado e ressaltou que “nada é mais importante que a nossa liberdade”.

“A democracia e sua essência só sobrevive no diálogo. Vamos vencer a eleição pelo bem do povo”, ressaltou.

Além da presença de Michelle, o jantar também reuniu ex-ministros de Bolsonaro, como João Roma (Cidadania) e Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia), o último deles senador eleito por São Paulo. O ex-secretário de Cultura Mario Frias, eleito deputado federal no mesmo estado, também participou do encontro.

Outros políticos da liderança do PL também estiveram presentes no jantar, como os líderes do PL na Câmara, Altineu Côrtes (PL-RJ) e no Senado Federal, Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A senadora eleita e líder do PP, Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, foi outra integrante da bancada de ex-ministros de Bolsonaro a marcar presença no evento.

De acordo com o Jornal O Estado de São Paulo, um núcleo de senadores aliados de Bolsonaro se reuniu após o jantar na casa do senador Wilder Morais (PL-GO) para avaliar o cenário da eleição para o comando do Senado e contar os votos que Rogério Marinho possui.

Com informações do Pleno.News