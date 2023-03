Se tem algo que o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode dizer que superou a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é a quantidade de voos nas aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB). Durante os 40 primeiros dias do novo governo, foram 89 viagens da equipe petista, contra 61 do ex-presidente, no mesmo período.

Um levantamento feito pelo UOL mostra que a média de passageiros por voo, porém, foi menor durante os primeiros dias do governo Lula, cerca de oito por voo, totalizando 735 viajantes ao todo. Já durante o governo Bolsonaro, foram 604 passageiros ao todo, uma média de dez pessoas por voo.

Em horas de voo, foram 260 da gestão petista – quase quatro voltas em torno da Terra – contra 137 horas da equipe de Bolsonaro. Pelo menos 22 deslocamentos do atual governo foram de ministros para seus redutos eleitorais, nos finais de semana, sem cumprir agenda oficial.

Tarcísio de Freitas, que era ministro da Infraestrutura e Osmar Terra, que era ministro da Cidadania, foram os que mais utilizaram aviões da FAB durante o início do governo Bolsonaro. Durante o governo Lula, Fernando Haddad, ministro da Fazenda e Nísia Trindade, ministra da Saúde, são os atuais “campeões”.

O Ministério da Fazenda alega que as viagens de Haddad para São Paulo são pelo fato de existir o escritório da pasta na cidade, que é o “maior centro financeiro da América Latina”.

Já a ministra Nísia Trindade alegou que faz muitas viagens para o Rio de Janeiro porque o estado é o que “mais possui unidades de saúde vinculadas ao ministério”.

*Pleno News