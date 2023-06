A equipe do ex-presidente Jair Bolsonaro entrará com representação contra o ministro Alexandre de Moraes na Organização dos Estados Americanos (OEA). Ainda em fase de elaboração, o texto já acumula centenas de páginas e acusa o ministro do STF de suposta perseguição ao ex-presidente. A informação é do colunista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles.

A representação se baseia não em um ato específico do magistrado, mas em um conjunto de fatores que busca validar a tese. A ideia é que a representação seja assinada por dezenas de parlamentares simpáticos ao ex-presidente antes de ser protocolada na OEA.

O movimento busca internacionalizar a insatisfação de Bolsonaro com a atuação de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral e na Suprema Corte. A OEA mantém foco no monitoramento de processos eleitorais e é composta pelas 35 nações independentes nas américas do Sul, Central e do Norte.

Em 2022, a organização atuou oficialmente como observadora do processo eleitoral brasileiro. Em relatório preliminar divulgado em novembro, após as eleições, a OEA destacou “o trabalho do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), instituição que mais uma vez demonstrou seu alto nível de profissionalismo e solidez”.