O 26º encontro do Foro de São Paulo será realizado em Brasília, entre os dias 29 de junho a 2 de julho. O evento terá como sede o Hotel San Marco e terá um pequeno desvio para o Arraiá do PT, a festa julina do partido. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi convidado à reunião do Foro de São Paulo, mas só deve definir a presença em data mais próxima ao evento.

De acordo com o Metrópoles, o encontro contará com workshops e palestras de representantes da Frente Sandinista de Libertação Nacional, da Nicarágua de Daniel Ortega; do Partido Socialista Unido da Venezuela, de Nicolás Maduro; e o Partido Comunista Cubano. Além do PT, outros partidos de esquerda do Brasil também receberam convites para participar: PDT, PCdoB, PCB e PSB – destes apenas PT e PCdoB são filiados ao Foro.

Será o primeiro encontro do Foro de São Paulo depois da pandemia de Covid-19. O mote do evento deste ano é a “Integração regional para avançar a soberania latino-americana e caribenha”. A organização convoca as “forças progressistas, populares e de esquerda” a se reunirem para refletir e debater os desafios e direções que devem ser tomadas.

O Arraiá do PT faz parte da programação principal do Foro, mas é uma campanha de arrecadação independente promovida pela Secretaria Nacional de Finanças do partido. O local ainda não foi confirmado, mas os convites já estão sendo vendidos por até R$ 5.000. Lula já confirmou que vai.