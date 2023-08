O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados vêm denunciando uma devassa do Poder Judiciário sobre eles, principalmente, nos últimos meses. As reiteradas queixas de perseguição da Justiça por parte dos políticos conservadores, ocorre à revelia de Lula e seus asseclas, que sempre se mostraram indiferentes a este fenômeno – interpretado por muitos como ativismo jurídico dos togados.

Desta vez, a espada da Justiça atingiu um deputado do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Glauber Braga, do Rio de Janeiro. Ele foi multado em R$ 1 milhão por promover um ato em solidariedade à deputada Marina do MST (PT), em Lumiar, Nova Friburgo (RJ), contrariando uma liminar expedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), que impedia a manifestação, por entender que o local não oferecia “dimensões urbanas” para sediar o evento.

O ato não teria ocorrido, embora o deputado tenha ido até o local, no domingo, dia do evento, para “conversar com as pessoas que não tivessem visto o cancelamento”, de acordo com o relato do parlamentar feito ao jornal O Globo.

A manifestação foi convocada após a deputada Marina do MST ser agredida por adversários políticos durante plenária em Lumiar.

– O oficial de Justiça me notificou e, na redação do ocorrido, ele diz que o ato não ocorreu. Mas ontem a conta foi zerada. Uma profunda arbitrariedade cometida pelo juiz e vamos representar contra ele no CNJ – disse Glauber Braga.

A decisão é do juiz Sérgio Roberto Emilio Louzada.

GLEISI HOFFMANN ATACA O JUDICIÁRIO

A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, atacou o Poder Judiciário e com veemência se posicionou contra a decisão, que para ela, trata-se de “abuso de poder”.

– Absurda a decisão do juiz Sergio Louzada de aplicar multa impagável e retirar cada real da conta do companheiro Glauber Braga. Agora só faltava essa, se criticar o Judiciário, olha no que pode dar. Isso é abuso de poder. Força, Glauber! – disparou a petista em sua rede social X/Twitter.

*Pleno.News