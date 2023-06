O governo de Joe Biden, dos Estados Unidos, teria atuado para garantir que o processo eleitoral brasileiro funcionasse nas eleições presidenciais de 2022. A informação é do jornal britânico Financial Times (FT).

De acordo com o jornal, houve uma campanha de pressão do governo americano para instar os líderes políticos e militares brasileiros a respeitar e proteger a democracia do país.

Segundo fontes do FT, até o então vice-presidente Hamilton Mourão mostrou-se preocupado com os rumos do país.

O governo Biden temia algo parecido a invasão do Capitólio no Brasil e tentou transmitir a mensagem sem parecer que estava interferindo nas eleições de outro país, segundo o jornal britânico.

De acordo com as fontes, a solução foi uma campanha coordenada, mas sem propagandas, em vários setores do Governo dos EUA, incluindo militares, CIA, Departamento de Estado, Pentágono e Casa Branca.

“Foi quase um ano de estratégia, sendo feito com um objetivo muito específico, não de apoiar um candidato brasileiro em detrimento de outro, mas muito focado no processo (eleitoral), em garantir que o processo funcionasse”, afirmou Michael McKinley, ex-funcionário do Departamento de Estado e ex-embaixador no Brasil.

Com informações da Gazeta Brasil