O governo do presidente Lula, gastou R$ 324,4 mil com a primeira reunião do Conselhão. Só com passagens aéreas o valor desembolsado dos cofres públicos foi de R$ 254,7 mil, conforme reportagem publicada nesta sexta-feira, 16, pelo site Poder360.

A reunião do Conselhão ocorreu no dia 4 de maio, mas os gastos vieram à tona apenas agora com o pedido dos dados feito pelo Poder360 via LAI (Lei de Acesso à Informação)..

Na lista de gastos com o evento, as diárias em Brasília aparecem em 2º lugar, atrás das passagens aéreas, com custo total de R$ 52.952,43. O valor gasto com deslocamento pela capital federal foi de R$ 7.665,08 – similar às despesas com pastas de capa dura (R$ 7.615,00).

Outros R$ 942,90 foram direcionados à compra ou fabricação de blocos de anotações. A confecção de certificados e de cartões com QR codes custou R$ 437,50 e R$ 150,00, respectivamente. As despesas totais com materiais gráficos na ocasião foi de R$ 9.145,00.

CONSELHÃO

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido como Conselhão, se reuniu pela 1ª vez com o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) em 4.mai.2023, no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Formado por 246 integrantes, tem em sua maioria executivos (63), representantes de institutos e associações (55) e empresários (26).

Na ocasião, a tônica da reunião foram as críticas à taxa básica de juros (Selic) e ao Banco Central. À época, Lula utilizou seu discurso para criticar as decisões de política monetária do BC. Os oradores foram na mesma linha.

O Conselho tem, ainda, integrantes de movimentos sindicais, representantes de confederações ou federações, integrantes de movimentos sociais, advogados, economistas, pesquisadores, representantes do setor cultural, médicos, políticos, professores, assistentes sociais, influencers, apresentadores de TV e historiadores.