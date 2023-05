As despesas de hospedagem para que o presidente Lula da Silva (PT) e sua comitiva passassem pouco mais de um dia em Madri, na Espanha, chegaram a cerca de R$ 850 mil. Segundo informações da coluna Radar, da revista Veja, o total somou 171.456,31 dólares.

Além disso, também foram destinados R$ 275 mil para escritórios de apoio, alimentação e material de escritório. Os dados foram obtidos via Lei de Acesso à Informação.

Lula, sua esposa, Janja da Silva, e sua comitiva passaram 26 horas e 45 minutos na Espanha, tendo chegado na tarde do último dia 25 de abril.

Durante sua estadia na capital espanhola, o petista encontrou-se com o o rei da Espanha, Felipe VI, no Palácio Real, e com o primeiro-ministro Pedro Sánchez no Palácio Moncloa.

Na reunião com o premiê, foram firmados dois memorandos, um de cooperação na área da Educação e outro na área do Trabalho. Também foi assinada uma carta de intenções envolvendo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação da República Federativa do Brasil, o Ministério de Ciência e Inovação do Reino da Espanha e o Centro para o Desenvolvimento Tecnológico Industrial do Reino da Espanha.

*Com informações do Pleno.News