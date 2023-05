A feira realizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) na capital paulista, na última semana, teve mais a ver com o governo Lula do que a presença de ministros. O evento contou com dinheiro público.

De acordo com informações divulgadas pelo site da revista Veja, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), órgão do governo federal vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, repassou R$ 1,27 milhão para a realização da feira. O valor, segundo a publicação, foi referente à contratação de serviço para organização de eventos.

O pagamento ao MST se deu por meio da superintendência do Incra em São Paulo. Desde 10 de março, a superintendente do instituto no Estado é a advogada Sabrina Diniz, que tem ligação com o movimento invasor de terras. Em 1º de janeiro, ela foi a Brasília para acompanhar a posse de Lula — e postou foto em que aparece ao lado de um garoto com o boné do MST.

Ministro do Desenvolvimento Agrário, o petista Paulo Teixeira esteve presente no evento organizado — com dinheiro público — pelo MST. Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Luiz Marinho (Trabalho) foram outros ministros do PT na feira. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, foi outra autoridade a marcar presença.

EVENTO DO MST TEVE SIMULAÇÃO DE ‘BOLSONARISTAS’ PRESOS

Com verba milionária repassada pelo governo Lula, a feira do MST realizada em São Paulo teve simulação de “bolsonaristas” presos. Segundo os organizadores, a presença da cela fez parte de uma apresentação teatral.

*Com informações da Revista Oeste