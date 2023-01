O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está avaliando a possibilidade de criar um “gabinete do amor” dentro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), no Palácio do Planalto.

O nome do setor seria uma provocação em relação ao chamado “gabinete do ódio”, supostamente destinado a atacar difamadores do governo de Jair Bolsonaro (PL), algo que sempre foi negado pelo ex-presidente.

Segundo informações do colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles, a ideia do “gabinete do amor” seria contratar influenciadores digitais que auxiliaram Lula em sua candidatura para manter o trabalho de impulsioná-lo nas redes sociais ao longo do mandato.

Ainda não há detalhes, porém, de quais seriam as funções dos influenciadores no governo. A ideia está sendo estudada pelo ministro Paulo Pimenta, responsável pela Secom.

Com informações do Pleno.News