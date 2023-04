Dados apresentados pelo Ministério do Desenvolvimento Social, revelam que, desde janeiro, o governo Lula (PT) tirou o benefício intitulado Auxílio Gás de 267 mil famílias. O programa foi criado com o objetivo de garantir o botijão de gás às famílias carentes.

De acordo com o Pleno.News, em dezembro, o benefício alcançava 5,95 milhões de famílias, mas em abril deste ano o benefício caiu para 5,69 milhões, representando queda de 4,5% no atendimento social.

O ministro Wellington Dias atribuiu o corte ao remanejamento da aplicação do vale-gás e aos novos critérios estabelecidos acerca do perfil do assistido.

– Nós tínhamos muitas pessoas que não preenchiam os requisitos. O vale-gás, na própria legislação aprovada pelo Congresso, estabelece uma meta que tem a ver com o tamanho da renda e muita gente com renda elevada estava recebendo. Nós estamos falando de um esforço de dinheiro do povo brasileiro – observou.

O Auxílio Gás foi uma criação do governo Bolsonaro (PL), em 2021, com o objetivo de reduzir os efeitos do alto preço do gás de cozinha, suprindo as famílias mais necessitadas. O custo do vale-gás foi de R$ 626,2 milhões.

Tem direito ao Auxílio Gás os inscritos no Cadastro Único que tenha renda familiar mensal por pessoa inferior ou igual a meio salário mínimo. As famílias assistidas pelo programa recebem a cada dois meses o valor referente ao preço nacional do botijão de 13 kg de gás de cozinha, o liquefeito de petróleo (GLP).

No mês de abril, o valor ficou em R$ 110 para cada família.